Відомий український журналіст Юрій Бутусов розкритикував прессекретарку президента Юлію Мендель за її заяву про ситуацію на Донбасі
Як передає Poiteka, свою думку з цього приводу Бутусов висловив на сторінці в соцмережі.
Так, журналіст нагадав слова прессекретарки Зеленського Юлії Мендель про те, що "армія показала себе мудрою", тому що не реагує на провокації бойовиків.
"За цей тиждень українська армія показала себе мудрою. Якщо з того боку провокують на конфлікт - а відтак, і зрив хиткого рижиму припинення вогню, а з цього не дають себе провокувати - це прояв мудрості і відданості миру", - заявила Мендель.
Ці слова Мендель, на думку Бутусова, свідчать про те, що в команді президента "взагалі не розуміють суть того, що відбувається".
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"Прогресуюче слабоумство влади виглядає саме так. Представник верховного головнокомандувача під час війни хвалить армію за те, що вона не відповідає на збройні провокації окупантів на території України! Що ж це за боротьба за мир - ціною відсутності реакції на порушення наших кордонів і наших законів?" - обурився Бутусов.
За його словами, у Зеленського самі ж і поширюють "настрої поразки".
"Найяскравіша демонстрація, що офіс президента взагалі не розуміє суть того, що відбувається, і самі поширюють настрої поразки. А потім після таких капітулянтських заяв ці ж люди ще сміють лицемірно зітхати, що мало хто хоче йти служити в армію", - додав журналіст.
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