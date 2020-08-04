Відомий український журналіст Юрій Бутусов розкритикував прессекретарку президента Юлію Мендель за її заяву про ситуацію на Донбасі

Як передає Poiteka, свою думку з цього приводу Бутусов висловив на сторінці в соцмережі.

Так, журналіст нагадав слова прессекретарки Зеленського Юлії Мендель про те, що "армія показала себе мудрою", тому що не реагує на провокації бойовиків.

"За цей тиждень українська армія показала себе мудрою. Якщо з того боку провокують на конфлікт - а відтак, і зрив хиткого рижиму припинення вогню, а з цього не дають себе провокувати - це прояв мудрості і відданості миру", - заявила Мендель.

Ці слова Мендель, на думку Бутусова, свідчать про те, що в команді президента "взагалі не розуміють суть того, що відбувається".

"Прогресуюче слабоумство влади виглядає саме так. Представник верховного головнокомандувача під час війни хвалить армію за те, що вона не відповідає на збройні провокації окупантів на території України! Що ж це за боротьба за мир - ціною відсутності реакції на порушення наших кордонів і наших законів?" - обурився Бутусов.

За його словами, у Зеленського самі ж і поширюють "настрої поразки".

"Найяскравіша демонстрація, що офіс президента взагалі не розуміє суть того, що відбувається, і самі поширюють настрої поразки. А потім після таких капітулянтських заяв ці ж люди ще сміють лицемірно зітхати, що мало хто хоче йти служити в армію", - додав журналіст.

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