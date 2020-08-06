Лидер партии "Голос" Кира Рудык назвала своим политическим врагом экс-президента Украины Петра Порошенко

Свой комментарий политик дала в интервью "Украинской правде".

На вопрос, кто для нее больший политический враг: Зеленский или Порошенко, она ответила "Порошенко", и объяснила свою позицию

"Потому что Зеленский не пытается нас так сильно "обнять", как "Европейская Солидарность". Ну, то есть показать - так это же просто наша часть", - отметила нардеп.

Напомним, что Кира Рудык стала главой партии "Голос", заменив на этом посту Святослава Вакарчука, который принял решение сложить с себя депутатские полномочия.

Во время голосования за его отставку, депутаты Верховной Рады не смогли собрать нужное количество голосов.

Отметим, что Вакарчук уже второй раз уходит из Верховной Рады. В 2007 году он избирался в парламент по списку блока "Наша Украина – Народная самооборона". А в сентябре 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий. Позже, партия "Голос" на своем съезде исключила его из избирательного списка и, согласно Конституции, он автоматически потерял мандат.

Напомним, что трагедия у Вакарчука: в "Голосе" признались, куда исчез нардеп, "всю неделю...".

Как сообщала Politeka, вскрылись истинные масштабы богатств нардепа-миллионера Вакарчука: "Я знал, куда иду".

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