Лидер партии "Голос" Кира Рудык назвала своим политическим врагом экс-президента Украины Петра Порошенко
Свой комментарий политик дала в интервью "Украинской правде".
На вопрос, кто для нее больший политический враг: Зеленский или Порошенко, она ответила "Порошенко", и объяснила свою позицию
"Потому что Зеленский не пытается нас так сильно "обнять", как "Европейская Солидарность". Ну, то есть показать - так это же просто наша часть", - отметила нардеп.
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Напомним, что Кира Рудык стала главой партии "Голос", заменив на этом посту Святослава Вакарчука, который принял решение сложить с себя депутатские полномочия.
Во время голосования за его отставку, депутаты Верховной Рады не смогли собрать нужное количество голосов.
Отметим, что Вакарчук уже второй раз уходит из Верховной Рады. В 2007 году он избирался в парламент по списку блока "Наша Украина – Народная самооборона". А в сентябре 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий. Позже, партия "Голос" на своем съезде исключила его из избирательного списка и, согласно Конституции, он автоматически потерял мандат.
Напомним, что трагедия у Вакарчука: в "Голосе" признались, куда исчез нардеп, "всю неделю...".
Как сообщала Politeka, вскрылись истинные масштабы богатств нардепа-миллионера Вакарчука: "Я знал, куда иду".
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