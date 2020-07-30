"Укрзализныця" решила нажиться на украинцах в период послабления карантина

Как передает Politeka.net, пост со скриншотом билетов опубликовал журналист Андрей Бураков в Facebook.

Он рассказал, что пассажирские перевозки во время ослабления карантина запустили с соблюдением соответствующих норм. Вместо четырех человек в купе - двое, стоимость соответственно также в два раза больше.

"С пониманием готов купить билет, который еще до карантина стоил 170 грн - за 370 гривен. ( фото билетов в карантин и после добавлю ) И тут начинается самое интересное. Захожу на booking.uz.gov.ua. Действительно, лишь два человека в купе и цена вдвое больше. Ну ок, подумал я", - пишет Бураков.

Однако через несколько дней, когда он зашел купить билет на сайте УЗ оказалось, что в купе разрешено уже не 2, а 4 человека, а цена осталась без изменений – 370 гривен.

"А самое интересное - цена не изменилась, 370 гривен! Я канешно, дико извиняюсь. вот зе фак? Ваши горячие линии вечно заняты. Дозвониться нереально", - пишет журналист.

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Соответственные кадры опубликовали в сети.



Дело в том, что у полицейских не оказалось при себе никакой разнарядки, а на вопрос гражданина, почему они работают без соответственных документов, у правоохранителей нашелся ответ:

"Мы сломались и стали здесь", - заявил один из полицейских.

Но спустя несколько минут споров с оператором, они сели в машину и уехали.

Пользователей сети такой поступок правоохранителей возмутил.

"Все так дружно возмущаются, а сами эту же систему и создали своими взятками, и поддержанием коррупции кум, брат, сват. Вот теперь и есть то, что имеете.", "А привычка "Гаишницкая" то осталась!!! Или кто-то скажет что это "Новая Полиция", и сразу в капитаны???", " У них одна забота отобрать денег, самим нажиться и с руководством поделиться. Кооператив по отъему денег у граждан. Спасибо парни, что не проехали мимо.", "Где лучше клюет там и стоят на старом месте клева не было, а кушать хочется", - писали под видео.

Напомним, неадекват в Киеве устроил шоу в супермаркете.

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