Ровенские депутаты выступили за восстановление ядерного оружия в Украине
Как передает Politeka.net, об этом сообщают местные СМИ.
Они считают, что у Украины есть необходимый научный и промышленный потенциал для изготовления ядерного оружия. Но, несмотря на высокую стоимость программы по восстановлению ядерного статуса и сложность ее финансирования из бюджета в условиях войны, предлагают ввести внутренний государственный заем на восстановление ядерного арсенала Украины.
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Ранее в сети показали ядерный могильник Приднепровского химического завода, на котором в советское время обогащали уран для ядерного оружия. По информации журналиста Казанского, именно здесь в 1949 году были получены материалы для первой советской атомной бомбы, которая была взорвана в августе того же года на полигоне в Семипалатинске в Казахстане.
Отходы, которые работники называли «хвостами» сливали в овраги и балки рядом с заводом. Таким образом могильники появились в черте Каменского на берегу Днепра.
Напомним, как выглядит самое жуткое место Припяти.
Как сообщала Politeka, Припять изуродовали за неделю до годовщины трагедии на ЧАЭС.
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