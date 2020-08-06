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Ровенские депутаты выступили за восстановление ядерного оружия в Украине

Как передает Politeka.net, об этом сообщают местные СМИ.

Так, народные избранники проголосовали за обращение к президенту Украины Владимира Зеленского, Верховной Рады и Кабинета Министров о возобновлении ядерного статуса нашего государства и предлагают начать изготовление собственного ядерного оружия.

Депутаты проголосовали за него почти единогласно и без обсуждения.

Они считают, что у Украины есть необходимый научный и промышленный потенциал для изготовления ядерного оружия. Но, несмотря на высокую стоимость программы по восстановлению ядерного статуса и сложность ее финансирования из бюджета в условиях войны, предлагают ввести внутренний государственный заем на восстановление ядерного арсенала Украины.

Ранее в сети показали ядерный могильник Приднепровского химического завода, на котором в советское время обогащали уран для ядерного оружия. По информации журналиста Казанского, именно здесь в 1949 году были получены материалы для первой советской атомной бомбы, которая была взорвана в августе того же года на полигоне в Семипалатинске в Казахстане.

Отходы, которые работники называли «хвостами» сливали в овраги и балки рядом с заводом. Таким образом могильники появились в черте Каменского на берегу Днепра.



