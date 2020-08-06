Президент Украины Владимир Зеленский нарушил правила карантина
Фотодоказательства опубликовал "Обозреватель".
Сегодня, 6 июля, глава государства провел встречу с военнослужащими в городе Часов Яр Донецкой области.
Позже, Владимир Зеленский посетил продуктовый магазин в Бахмуте Донецкой области, но внутри был замечен без маски.
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Как сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель, глава государства зашёл в магазин за кофе и сладостями, после чего 5 минут общался с людьми.
Напомним, что это не первый раз когда президента "подловили" на нарушении карантинных мер.
3 июня Владимир Зеленский с членами своей команды был в Хмельницком и вместе с местными чиновниками посетил кафе, выпил там кофе, хотя работа кафе на вход посетителей была в тот момент запрещена (могли открыться с 5 июня).
Позже президент выразил сожаление за содеянное:
"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины", - отметил Зеленский.
В итоге выяснилось, что глава государства не может быть привлечен к административной ответственности, ведь согласно Конституции президент является неприкасаемым.
Напомним, вирус вышел из-под контроля, у Зеленского провели срочное совещание: "Если сейчас не начать..."