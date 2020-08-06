В России начали признавать, что "далеко зашли" в вопросе с Украиной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети.

Так, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу по поводу боевых действий на востоке Украины и российской агрессии, которая началась на территории Украины с 2014 года.

В частности, в интервью украинскому журналисту и телеведущему Дмитрию Гордону Лукашенко рассказал о своем разговоре с российским министром.

Жена Гордона Олеся Бацман, которая присутствовала во время записи интервью, рассказала о слова Лукашенко по поводу разговора с Шойгу на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, белорусский президент признался, как однажды спросил у Шойгу, не кажется ли ему, что российская власть слишком далеко зашла в вопросе оккупации и войны с Украиной. На это Шойгу ответил утвердительно.

"Сергей, Вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?"- "Кажется", - ответил мне Шойгу", - привела Боцман цитату Лукашенко.

Также она сообщила, что скоро в сети появится интервью Гордона с Лукашенко.

Во время интервью Лукашенко также признался, что он на месте украинских властей обязательно воевал бы за Крым, и там бы "тысячи людей легли". Президент Беларуси в ходе интервью раскрыл еще множество тем - он высказал свои прогнозы относительного судьбы Путина на посту российского президента, рассказал своей мнение о коронавирусе, протестных настроениях в Беларуси и т.д.

Напомним, Лукашенко после подлости от РФ заявил о готовности к конфликту: "мы сделали выводы".

Как сообщала Politeka, обиженный Лукашенко разозлился и тут же поплатился за свои слова.

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