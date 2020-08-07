А как вы относитесь к бывшим президентам Украины?

Бывший народный депутат Степан Хмара высказался о Леониде Кучме и Леониде Кравчуке



Как передает



По его словам, за годы на посту президента Украины, ни один, ни второй не пытались построить независимую страну. Как передает Politeka.net , мысли о бывших президентах Герой Украины озвучил на своей страничке в Facebook.По его словам, за годы на посту президента Украины, ни один, ни второй не пытались построить независимую страну.



"Конечно, по характеру эти два человека различаются. Но, политически, психологически и морально они идентичны: типичные малороссы, с комплексом неполноценности. Типичные советские чиновники, которых волной обстоятельств вынесло на вершину власти в новом государстве. Строить государство независимое, свободное от "крепкой дружбы" с Москвой, воли у них не было. Власть они использовали для удовлетворения своих эгоистических и материальных интересов и кланов, что их поддерживали: компартноменклатура - Кравчука, красный директорат - Кучму", - отметил бывший нардеп. "Конечно, по характеру эти два человека различаются. Но, политически, психологически и морально они идентичны: типичные малороссы, с комплексом неполноценности. Типичные советские чиновники, которых волной обстоятельств вынесло на вершину власти в новом государстве. Строить государство независимое, свободное от "крепкой дружбы" с Москвой, воли у них не было. Власть они использовали для удовлетворения своих эгоистических и материальных интересов и кланов, что их поддерживали: компартноменклатура - Кравчука, красный директорат - Кучму", - отметил бывший нардеп.

Он уверен, что при Кравчуке началось активное разграбление государственных ресурсов и развал промышленных предприятий, процветала коррупция и преступность.

"Приведу лишь один, но яркий пример. Кравчук имеет прямое отношение к развалу и разграблению Черноморского морского пароходства, сокращенно ЧМП. Незаконным указом Кравчука ЧМП было преобразовано в коммерческую структуру ЧМП «Бласко», во главе с президентом Кудюкиным", - отметил Хмара.

Также он подчеркнул, что во время правления Кравчука и Кучмы, убивали знаковых журналистов.

"В январе 1992 года был убит журналист, народный депутат, светлый человек Вадим Бойко, которого в то время интересовали деньги Коммунистической партии. А распространяли политическую сказочку, что якобы в его квартире взорвался телевизор и загорелся бензин в канистре, что была в доме, где, вроде, сонный загорелся Вадим. Эту циничную ложь распространял и лично Леонид Кравчук, выступая в телепередаче. Через восемь с половиной лет, убили Гию Гонгадзе, которого приказал нейтрализовать Кучма", - считает Степан Ильич.

"О нынешней поведение Кравчука и Кучмы вообще нет смысла говорить. Они уже вошли в историю, как разрушители Украины и тюрьма по ним давно плачет",- заключил он.