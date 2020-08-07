Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил шансы Украины вернуть Крым и Донбасс

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в интервью журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, возможности вернуть Крымский полуостров у Украины уже нет, но по поводу Донбасса еще шансы есть.

"С Донбассом проще. Донбасс – пятое колесо в телеге России, он ей абсолютно не нужен. Мне жаль людей, которые страдают на Донбассе. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события", - считает Лукашенко.

Президент Беларусь уверен, что у тогда еще президента Петра Порошенко был шанс уладить конфликт на Донбассе, но он его не использовал.

"Знаете, на месте Порошенко... Володе тут еще посложнее. Он бедняга пытается и там, и там за что-то схватиться. Я скажу недипломатически – извиваясь под столом, за столом, как угодно – (Порошенко - ред.) можно было выкрутиться и стабилизировать ситуацию. "Вы это сделаете – тогда мы это. Вы это отдадите – мы это". Надо было найти возможность – и черт с ним, но надо было сохранить лицо Путину и России. Надо было дать сохранить. Но главное – результат. А он пошел лоб-в-лоб, подталкиваемый отдельными деятелями Запада", – заключил президент Беларуси.

Ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний озвучил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский поступил правильно, позвонив Владимиру Путину.

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