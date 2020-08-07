Президент Украины Владимир Зеленский высказался о чиновниках, которые работали при президентстве Виктора Януковича

Как передает Politeka.net, свой комментарий глава государства дал, отвечая на вопросы журналистов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Таким образом, он объяснил назначение в ОП Олега Татарова, который во времена президентства Виктора Януковича был заместителя главы МВД.

По его словам, среди них остались "нормальные люди, которые не предали Украину".

" Мы все жили во времена Януковича, но некоторые люди сбежали вместе с ним. А многие остались нормальные, не предали Украину", - считает президент.

Более того, он уверен, что несправедливо клеймить всех людей, кто работал при Януковиче.

"Мне кажется, что это не справедливо всех людей, которые возглавляли определенное звено власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то со старой власти. Главное, чтобы человек был честный", – сказал Зеленский.

Володимир Зеленський спілкується з представниками ЗМІ у місті Мар'їнка. Володимир Зеленський спілкується з представниками ЗМІ у місті Мар'їнка. Gepostet von Офіс Президента України am Freitag, 7. August 2020

Ранее мы сообщали, что украинский военный эксперт Алексей Арестович прямо обратился к Зеленскому на своей странице в Facebook.

По его словам, президент Украины должен ответить на важный вопрос: чем для него является Евромайдан, а также почему одиозные политики времен Януковича не сидят в тюрьмах, в то время как активистов преследуют.

Арестович недоумевает, почему скандальные политики времен Януковича не сидят в тюрьмах, в то время как активистов преследуют.



