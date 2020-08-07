Президент Украины Владимир Зеленский высказался о чиновниках, которые работали при президентстве Виктора Януковича
Как передает Politeka.net, свой комментарий глава государства дал, отвечая на вопросы журналистов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Таким образом, он объяснил назначение в ОП Олега Татарова, который во времена президентства Виктора Януковича был заместителя главы МВД.
По его словам, среди них остались "нормальные люди, которые не предали Украину".
Трагически оборвалась жизнь юного сына Виктора Павлика: "Забрал Господь моего ангела!"
Болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке с сыном: «Красоты уже нет»
Экс-мужа Наташи Королевой Николаева сразила амнезия, не узнает: "Алла Пугачева?"
Счастливые Каменских и Потап объявили о долгожданном пополнении, тайна раскрыта: "Сладенькие"
" Мы все жили во времена Януковича, но некоторые люди сбежали вместе с ним. А многие остались нормальные, не предали Украину", - считает президент.
Более того, он уверен, что несправедливо клеймить всех людей, кто работал при Януковиче.
"Мне кажется, что это не справедливо всех людей, которые возглавляли определенное звено власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то со старой власти. Главное, чтобы человек был честный", – сказал Зеленский.
Ранее мы сообщали, что украинский военный эксперт Алексей Арестович прямо обратился к Зеленскому на своей странице в Facebook.
По его словам, президент Украины должен ответить на важный вопрос: чем для него является Евромайдан, а также почему одиозные политики времен Януковича не сидят в тюрьмах, в то время как активистов преследуют.
Арестович недоумевает, почему скандальные политики времен Януковича не сидят в тюрьмах, в то время как активистов преследуют.
Напомним, Украина дорого заплатила за решения Зеленского и его команды.
Как сообщала Politeka, сходка Порошенко, Турчинова и Яценюка всполошила украинцев.
Также Politeka писала, что в Раде проговорились о новом заговоре Зеленского и Порошенко.