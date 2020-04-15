Экс-президент Украины Петр Порошенко объединил свои силы с Александром Турчиновым и Арсением Яценюком, чтобы поддержать Татьяну Черновол

14 апреля в Печерском суде рассмотрели ходатайство следователя ГБР об отправке народного депутата под домашний арест. Перед заседанием сторонники Татьяны Черновол устроили митинг в ее поддержку, на котором появились Турчинов, Яценюк и Порошенко. Как сообщает Politeka.net, воссоединение скандальных политиков вызвало волну негодования в социальных сетях.

Митингующие собрались перед зданием Печерского суда. На кадрах с места событий можно заметить, что Петр Яценюк стоит рядом с бывшим премьером Арсением Яценюком и экс-главой СНБО Алексадром Турчиновым. Знаменитая троица в масках что-то активно обсуждала.

Пользователи социальной сети возмутились тем, что политики безнаказанно разгуливают во время карантина, пока все остальные украинцы вынуждены сидеть по домам. Некоторые предположили, что вскоре троица соберет очередной "майдан".

"Они ж должны сидеть уже весна но сидим мы"; "Их всех троих надо за решетку, пусть там отдохнуть, может поумнеют!"; "Уже поди и должности поделили! Как рвутся к корыту!"; "А где расстояние 1,5 метра?"; "Вот теперь понятно кто мутит воду, собрались на шабаш, обсуждают какую подлость сделать"; "Что опять майдан?", - пишут украинцы.

Накануне Татьяне Черновол вручили подозрение в умышленном убийстве. Правоохранители расследуют события 2014 года, когда будущий нардеп вместе с другими активистами бросала "коктейли Молотова" в офис "Партии регионов". Их действия привели к пожару, во время которого погиб работник офиса Владимир Захаров.

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