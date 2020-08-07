Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сообщил о готовности посетить Донбасс

Такое заявление политик сделал в эфире телеканала "Obozrevatel TV".

По словам первого президента Украины, это станет возможным сразу после прекращения огня на фронте.

Кроме того, он уверен, что позиция жителей "ДНР" и "ЛНР" сильно отличается от мнения главарей непризнанных республик.

"Надо послушать людей, потому что делается все для людей. Насколько мне известно, люди не хотят войны, не хотят смертей, они не хотят умирать. Они хотят жить нормально, жить, как живут люди в цивилизованных демократических странах мира", – отметил Кравчук.

Ранее мы сообщали, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, экс-президент Леонид Кучма подал в отставку.

Его место уже согласился занять президент Леонид Кравчук.

"Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился", - пояснил Кравчук.

Напомним, что сразу после назначения в ТКГ Кравчук заявил о поиске компромиссов, но не во всем. По его мнению, две вещи могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта на востоке: особая система управления и свободная экономическая зона на территории Донбасса.







