Президент Украины Владимир Зеленский страдает от переутомления
Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook озвучил журналист Остап Дроздов.
Чтобы решить "проблему" президента, Дроздов предложил ему сменить сферу деятельности.
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Украинцы довольно активно комментировали такое замечание в соцсетях. В адрес главы государства были адресованы как негативные высказывания, так и слова поддержки.
"Видать, совесть таки мучает! Ведь столько обещано народу, а ни черта не выполнено!.. Но... его "страдания" на хлеб не намажешь... Не жалко мне гаранта. Нищий народ жалко", "Здоровья, удачи и терпения, с такими людьми и не таким станешь", "Нечего было лезть во власть - это не сцена", "Руководить страной это тебе не хихоньки", "С таким государством не то, что с креста снятым можно быть, но и с ума сойти", - писали пользователи в сети.
Напомним, Украина дорого заплатила за решения Зеленского и его команды.
Как сообщала Politeka, сходка Порошенко, Турчинова и Яценюка всполошила украинцев.
Также Politeka писала, что в Раде проговорились о новом заговоре Зеленского и Порошенко.