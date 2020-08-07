Президент Украины Владимир Зеленский страдает от переутомления Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook озвучил журналист Остап Дроздов.

По его словам, ухудшение состояния президента видно не вооруженным взглядом.

"В последнее время множество украинцев заметили видимое и явное ухудшение состояния президента. Мелет чёрт-те что. Выглядит, как с креста снятый. Демонстрирует тотальное переутомление, апатию, самотек, заторможенность всех процессов", - считает журналист.

Чтобы решить "проблему" президента, Дроздов предложил ему сменить сферу деятельности.

Украинцы довольно активно комментировали такое замечание в соцсетях. В адрес главы государства были адресованы как негативные высказывания, так и слова поддержки.

"Видать, совесть таки мучает! Ведь столько обещано народу, а ни черта не выполнено!.. Но... его "страдания" на хлеб не намажешь... Не жалко мне гаранта. Нищий народ жалко", "Здоровья, удачи и терпения, с такими людьми и не таким станешь", "Нечего было лезть во власть - это не сцена", "Руководить страной это тебе не хихоньки", "С таким государством не то, что с креста снятым можно быть, но и с ума сойти", - писали пользователи в сети.

Напомним, Украина дорого заплатила за решения Зеленского и его команды.

Как сообщала Politeka, сходка Порошенко, Турчинова и Яценюка всполошила украинцев.

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