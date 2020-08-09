Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о письме, которое получил от Владимира Путина после скандала с боевиками

Как сообщает Politeka.net, 9 августа глава государства поделился подробностями со СМИ на избирательном участке после голосования.

29 июля правоохранители задержали возле Минска более 30 боевиков из российской частной военной компании "Вагнера". По словам Александра Лукашенко, вскоре Владимир Путин прислал ему письмо "на пяти страницах", в котором подробно описал ситуацию с задержанными людьми. Силовики изучают информацию, полученную от президента РФ.

"Сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты. Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией - заблуждаетесь!" - отметил Александр Лукашенко.

Он добавил, что прокуроры из России и Украины пока не приехали в Белоруссию решать судьбу задержанных россиян. По словам Лукашенко, его не интересует, что третья сторона спровоцировала эту ситуацию - белорусы будут разбираться по факту. Президент Беларуси также рассказал о телефонном разговоре с Путиным:

"Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения".

Стоит отметить, что Владимир Зеленский тоже поговорил с Лукашенко по телефону и заявил, что надеется на передачу Украине боевиков из РФ, участвовавших в вооруженном конфликте на Донбассе.

Напомним, Лукашенко намекнул на провал плана Путина по Украине: "Москва сама толкает...".

Также Politeka сообщала, что Лукашенко странно поддержал Украину на Донбассе.

Ранее Politeka писала о том, как Лукашенко разразился угрозами в адрес Кремля: "До Владивостока будет трудно".