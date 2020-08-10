Президент Украины Владмир Зеленский в связи с событиями в Беларуси выступил с обращением к белорусскому народу

Текс обращения размещен на его странице в Facebook, передает Politekа.

"Белорусы переживают непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. Очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. Любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протеста, нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", – акцентировал внимание глава государства.

В связи с этим, Зеленский призвал жителей Беларуси к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия.

Только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественной взаимодействия", – убежден глава государства.

В противном случае, предупредил Владимир Зеленский, эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями.

"Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь - наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее.", – подытожил Президент Украины.

Politeka писала, что Беларусь может ожидать такой же сценарий, как и в Украине в 2014 году. Такое мнение озвучил политолог и журналист Владимир Сонюк.

По словам эксперта, спецслужбы РФ, дуйствуя в Беларуси, взяли на вооружение старые методички, которые отработали еще в 2014 году во время событий в Украине.

"Тогда провокаторы превратили мирные митинги украинцев в массовые беспорядки, под прикрытием которых Россия аннексировала Крым и развязала вооружённый конфликт на Донбассе", – напомнил Сонюк.

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