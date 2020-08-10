Это очень жестоко

Массовые протесты в городах Беларуси на данный момент временно затих

Так, в Минске почти стихли взрывы гранат и автомобильные гудки, люди начали расходиться, сообщают СМИ Беларуси.

Примерно к 4:00 по Киеву в центре города не осталось больших групп протестующих, автомобильное движение частично восстановлено.

До этого силовики оттеснили большую часть протестующих с проспекта Машерова.

Спустя время участники акций разбились на маленькие группы и рассредоточились по городу. Силовики проводили рейды по дворам и ловили оставшихся на улице и в подъездах.

Уходя домой митингующие скандировали "Завтра! Завтра!". В соцсетях призывают людей снова выходить на протест.

Похожая ситуация и в других городах.

Нам пишут из Гродно: "Гродно с большего отступило... Но пообещали вернуться завтра большим числом!!! Силовики ночуют в здании горисполкома. Уходя с площади один из них с улыбкой сказал своим товарищам: «не плохо так размялись...». pic.twitter.com/mDKDcr4dEx — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

А вот в Пинске людям удалось прогнать ОМОН.

В ходе протестов в Беларуси силовики применяли против протестующих пули, светошумовые гранаты и водометы.

Просто забрасывают людей светошумовыми гранатами pic.twitter.com/eUnL9kPBNY — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Есть много сообщений о раненных, но точное количество пострадавших неизвестно.

"Такого белорусский народ никогда не простит", - пишут в Сети, публикуя кадры с пострадавшими во время протеста.

В Сети сообщили, что результате протестов в Беларуси есть погибший. Им оказался молодой человек, на которого наехал автозак. Об этом, в понедельник, 10 августа, сообщает NEXTA Live.

Как сообщает СМИ, имя погибшего - Евгений Заичкин.

"По предварительной информации, молодой человек погиб", - сообщает издание.

Запись, на которой видно, как автозак сбивает в Минске на проезжей части человека, опубликовал новостной портал Tut.by.

Шокуючі кадри. Автозак на швидкості збиває протистуючого pic.twitter.com/8miEjQDUYB — Pulsarman Project (@SerhiySPulsar) August 9, 2020

После ДТП автозак не притормозил и выехал за пределы участка дороги, попавшего в кадр. Протестующие вынесли пострадавшего с проезжей части. На запись также попали взрывы и клубы дыма на дороге.

Отметим, по неофициальным данным, погибших может быть больше.

Другой ракурс. Автозак сбил человека pic.twitter.com/6h76Q6kd83 — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Кроме того, СМИ сообщили, что в Минске еще четыре человека находятся в реанимации.

Отметим, Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило использование свето-шумовых гранат и специальной техники для разгона протестующих.

Такое заявление сделала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она также подтвердила, что есть задержанные, однако не назвала их количество.

При этом, правозащитного центр "Вясна", по состоянию на 06:15, правоохранители задержали по меньшей мере 82 человека в Минске и 88 человек – в других городах.

Большинство задержаны непосредственно в основной день голосования, 9 августа. Однако некоторые – 8 августа. Несколько человек с 8 августа не выходят на связь.

Среди задержанных значатся избиратели, митингующие, наблюдатели и журналисты.

Напомним, первые результаты выборов в Беларуси: «явка превысила 100%», подробности скандального голосования.

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