Массовые протесты в городах Беларуси на данный момент временно затих
Так, в Минске почти стихли взрывы гранат и автомобильные гудки, люди начали расходиться, сообщают СМИ Беларуси.
Примерно к 4:00 по Киеву в центре города не осталось больших групп протестующих, автомобильное движение частично восстановлено.
До этого силовики оттеснили большую часть протестующих с проспекта Машерова.
Спустя время участники акций разбились на маленькие группы и рассредоточились по городу. Силовики проводили рейды по дворам и ловили оставшихся на улице и в подъездах.
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Уходя домой митингующие скандировали "Завтра! Завтра!". В соцсетях призывают людей снова выходить на протест.
Похожая ситуация и в других городах.
А вот в Пинске людям удалось прогнать ОМОН.
В ходе протестов в Беларуси силовики применяли против протестующих пули, светошумовые гранаты и водометы.
Есть много сообщений о раненных, но точное количество пострадавших неизвестно.
"Такого белорусский народ никогда не простит", - пишут в Сети, публикуя кадры с пострадавшими во время протеста.
В Сети сообщили, что результате протестов в Беларуси есть погибший. Им оказался молодой человек, на которого наехал автозак. Об этом, в понедельник, 10 августа, сообщает NEXTA Live.
Как сообщает СМИ, имя погибшего - Евгений Заичкин.
"По предварительной информации, молодой человек погиб", - сообщает издание.
Запись, на которой видно, как автозак сбивает в Минске на проезжей части человека, опубликовал новостной портал Tut.by.
После ДТП автозак не притормозил и выехал за пределы участка дороги, попавшего в кадр. Протестующие вынесли пострадавшего с проезжей части. На запись также попали взрывы и клубы дыма на дороге.
Отметим, по неофициальным данным, погибших может быть больше.
Кроме того, СМИ сообщили, что в Минске еще четыре человека находятся в реанимации.
Отметим, Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило использование свето-шумовых гранат и специальной техники для разгона протестующих.
Такое заявление сделала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Она также подтвердила, что есть задержанные, однако не назвала их количество.
При этом, правозащитного центр "Вясна", по состоянию на 06:15, правоохранители задержали по меньшей мере 82 человека в Минске и 88 человек – в других городах.
Большинство задержаны непосредственно в основной день голосования, 9 августа. Однако некоторые – 8 августа. Несколько человек с 8 августа не выходят на связь.
Среди задержанных значатся избиратели, митингующие, наблюдатели и журналисты.
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