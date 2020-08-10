В ходе масштабных протестов в Беларуси, в которых участвуют тысячи человек, на сторону активистов начали переходить бойцы ОМОНа
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал Mash.
«Пошли сообщения, что в некоторых городах страны ОМОН опускает щиты или вообще переходит на сторону людей. Пока такая инфа про город Лида и Жодино», — говорится в сообщении.
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В то же время в Минске бойцы ОМОНа решили наоборот – пошли толпой на активистов. Люди скандировали, выйдя на проезжую часть. В стороне Немиги, утверждают журналисты, силовики уже применили против людей резиновые пули.
До этого мы рассказывали, что в Беларуси усилились масштабные протесты, которые вспыхнули сразу после закрытия участков для голосования
Так, силовики в полном обмундировании срочно выдвинулись в сторону Дворца Спорта, где собралось большое количество протестующих. Часть протестующих отсекли к Немиге.
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