Публицист Александр Кучеров жестко высказался о невыполненных обещаниях Владимира Зеленского

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой обманул своих избирателей, заставив поверить в то, что к власти придет "человек из народа", который принесет процветание стране.

Об этом идет речь в его статье, опубликованной на сайте ZIK.

Автор статьи привел аналогию хороших менеджеров по продажам, которые знают, что покупателю надо продать не товар, а мечту.

"Полтора года назад нам, обычным украинцам, на выборах президента Украины, продавали красивую мечту: мир на Донбассе, счастливых пенсионеров с достойной пенсией, радостную молодежь, наконец-то получившую шанс на хорошую жизнь в собственной стране, а не за границей, процветающее государство. Все мы так устали от бесконечной лжи и обмана, войны и наглого грабежа, что поверили в слова того, кто так талантливо воплотился в роль президента в сериале. Глядя на экранного Голобородько, рассекающего по столице на велосипеде, нам казалось, что вот он - президент, о котором мы все мечтали. Спустя полтора года выяснилось, что нам просто втюхали не президента, а третьесортного шоумена в красивой обертке, который силен разве что в записи проникновенного селфи-видео", - пишет автор в статье.

Он напомнил, что Зеленский обещал громкие посадки коррупционеров, а также завершение расследований громких уголовных дел, но в итоге следствие так и топчется на месте.

"При Зеленском в угоду МВФ Украина распродает земли, иностранцы получают сотни тысяч долларов в наблюдательных советах, методично доводя до банкротства наши предприятия, заводы останавливаются, падение темпов промышленности, аграрного сектора, да и в целом экономики - просто беспрецедентное! При этом бабушки продолжают получать инфаркты от платежек за коммунальные услуги, повсеместно из-за "медицинской реформы" закрываются больницы, медики продолжают получать копейки - возмущается публицист.

Напомним, вирус вышел из-под контроля, у Зеленского провели срочное совещание.