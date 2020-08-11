Только пять процентов людей с оккупированных территорий привлекут к уголовной ответственности после того, как Киев вернет контроль над Крымом и ОРДЛО

В концепции переходного правосудия, созданной группой под руководством президента Владимира Зеленского еще год назад, которая должна ускорить реинтеграцию оккупированных территорий, четко обозначено, кто и в какой мере понесет ответственность за свои действия на оккупированных территориях, передает «РБК Украина».

Так, разработчик концепции, глава представительства президента в АР Крым Антон Кориневич подчеркнул, что как только оккупированные территории окажутся снова под украинским контролем, власти займутся теми, кто сотрудничал с боевиками.

Он отметил, что амнистия совершенно не «светит» гражданам, совершившим военные преступления и нарушившим международное гуманитарное право. Кроме того, концепция предусматривает люстрацию лиц, которые занимали топ-должности в оккупационных администрациях ОРДЛО и Крыма или замешаны в организации сепаратистских референдумов.

Каталога профессий, представители которых точно подлежат амнистии, в концепции нет, однако есть понимание, кто точно должен быть оправдан, а кто – наказан:

«Учитель или медсестра, например, не должны быть привлечены к ответственности. По судьям и прокурорам надо будет еще определяться, но я считаю, что эти люди должны быть лишены возможности принимать участие в дальнейшей жизни государства», – заявил Кориневич.

Участники группы, работавшие над концепцией, уверяют, что в целом около 95% населения, не столкнуться с какими-то негативными последствиями со стороны государства из-за того, что они, например, способствовали оккупационному режиму или принимали участие в референдуме, стояли на блокпостах, носили оружие и так далее.

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