Побег кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской являются предательством своего народа

Как передает Politeka , такое мнение высказала бывшая нардеп Татьяна Черновол на своей странице в соцсети.

"Тихановская сбежала за границу... Это предательство Беларуси. И не говорите мне, что у нее не было выбора. Тюрьма или смерть - лучший выбор для победы дела, на которое замахнулся оппозиционный лидер, а иначе чего было вылазить?"- спросила Чорновол.

Политик подчеркнула, что в Беларуси сейчас разыгрывается "классический майдан без политики", который в свое время "едва не стал приговором нашей Революции Достоинства".

Она также призвала украинцев пересмотреть свое отношение к одному из оппозиционных лидеров во время Майдана - Арсению Яценюку.

"Адепты" без политики", смотрите широко разутыми глазами, и наконец поблагодарите Яценюка за "пулю в лоб". Он говорил это искренне, на Майдане, а не в Литве", - подчеркнула Чорновол.