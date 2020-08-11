Побег кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской являются предательством своего народа
Как передает Politeka, такое мнение высказала бывшая нардеп Татьяна Черновол на своей странице в соцсети.
"Тихановская сбежала за границу... Это предательство Беларуси. И не говорите мне, что у нее не было выбора. Тюрьма или смерть - лучший выбор для победы дела, на которое замахнулся оппозиционный лидер, а иначе чего было вылазить?"- спросила Чорновол.
Политик подчеркнула, что в Беларуси сейчас разыгрывается "классический майдан без политики", который в свое время "едва не стал приговором нашей Революции Достоинства".
Она также призвала украинцев пересмотреть свое отношение к одному из оппозиционных лидеров во время Майдана - Арсению Яценюку.
"Адепты" без политики", смотрите широко разутыми глазами, и наконец поблагодарите Яценюка за "пулю в лоб". Он говорил это искренне, на Майдане, а не в Литве", - подчеркнула Чорновол.
По ее словам, Украина "держится наплаву" благодаря тому, что в моменты крена в диктатуру или капитуляцию у нас всегда есть политическое сопротивление и лидеры оппозиции - "плохие или хорошие, но главное, что с хребтом".
Напомним, "Народ сделал свой выбор": Тихановская признала победу Лукашенко и выступила против Майдана, видео.
Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора: Беларусь захлестнула вторая волна Майдана, кадры с места событий.
Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность:"очень странные дела".
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