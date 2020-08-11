Конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська звернулася до народу

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося в мережі (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)

"Шановні громадяни Республіки Білорусь! Я, Світлана Тихановська дякую вам за участь у виборах глави держави. Народ Білорусі зробив свій вибір. З вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час", - заявила вона.

Крім того, політик закликала білорусів відмовитися від протестів.



"Білоруси! Я закликаю вас до розсудливості і поваги Закону. Я не хочу крові і насильства. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати свої життя на небезпеку. Бережіть себе і своїх близьких", - зазначила Тихановська.

Тихановская Тихановская записала новое видео: читает с листика, глаза опущены. Призвала не выходить больше на площади и соблюдать закон. Видео начали быстро тиражировать провластные каналы Gepostet von Чай з малинавым варэннем am Dienstag, 11. August 2020

Нагадаємо, кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська на цей час знаходиться в Литві.

Відзначимо, що останні ночі в Білорусі видалися дуже важкими. Силовики і військовий спецназ пустили в хід проти протестувальників гранати, гумові кулі, водомети.

На учасників протесту, які йшли по одному, омонівці накидалися натовпом і жорстоко били ногами і кийками.

Вже 11 серпня з'явилося повідомлення про те, що Олександр Лукашенко скликає Раду національної безпеки і оборони Білорусі, щоб ввести воєнний стан і комендантську годину.

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