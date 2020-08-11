Если бы Лукашенко реально поддерживало 80% населения Беларуси, можно было бы попросить их выйти на улицу

Такое мнение в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» высказал ее ведущий Игорь Лесев, передает Politeka.net. Он назвал Беларусь средневековой страной, высказав сомнения по поводу того, что Лукашенко мог победить на выборах.

«80% у Лукашенко? Ну ок. Хотя с другой стороны возникает вопрос – а чего ты этих людей не покажешь на улице? Ты прикрываешься ОМОНом и армией, зверски избивая подряд всех людей на улице. Будь у любого нормального человека такая поддержка, он сделал бы иначе. Просто попросил бы в понедельник выйти на улицы всех, кто за него проголосовал. Это же миллионы людей», - отметил Лесев.

Вместо этого, по словам блогера, на улицы вышли десятки тысяч людей, которые за Лукашенко не голосовали. Именно поэтому 80% белорусов, которые якобы голосовали за нынешнего президента, вызывают скепсис.

«А за что, собственно, людей избивал ОМОН? Я вот не поленился и почитал конституцию Белоруссии. Протестующие не нарушили ни одного закона своей страны. Не захватили ни одного административного здания. А их жестко месят», - подчеркнул блогер.

Он добавил, что его ужаснула реакция антимайданной публики в Украине.

«Они радостно повизгивают от того, как менты Лукашенко избивают своих сограждан. Это те же люди, которые возмущены закрытием русских школ. Которые протестуют против цензуры в СМИ. Которые обвиняют националистов в уличном насилии. И тут же поддерживают еще большее насилие в соседней стране. Мне глубоко плевать на Лукашенко. Но он стал объектом срача внутри нашей страны», - отметил Лесев.

Блогер считает, что события в Беларуси показывают украинцам неадекватную альтернативу развития нашей страны. И что ужаснее – в Украине появляются сторонники такого развития событий.

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