Реформи в Україні останнім часом спрямовані тільки на те, щоб скоротити соціальні зобов'язання держави, а не поліпшити якість життя громадян

Як повідомляє Politeka.net, про це в новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв.

Він зауважив, що все «реформаторство» останніх років йде швидше на шкоду українцям. Ведучий навів у приклад те, що сталося з Укрзалізницею.

Зокрема, він нагадав про те, що раніше саме в якості реформи українцям запропонували ліквідувати транспортну міліцію. Лесєв нагадав, що це призвело до недавнього гучного скандалу, де безбілетник атакував пасажирку в поїзді «Маріуполь-Київ».

Лесєв зазначив, що державі в принципі були б вигідні багато ініціатив, які не сподобаються звичайним громадянам, на зразок скасування пенсій, закриття безкоштовних лікарень, платної освіти і переведення обслуговування інфраструктури ЖКГ повністю на власників квартир.

"Так у нас проводять більшість реформ. Відверте лайно називають реформою і кажуть, що це дуже круто...Думаєте, що це мізантропічні ідеї? Ні, друзі. Наші зелені лібертаріанці називають це інакше. Вони якраз все це називають реформами. Оптимізацією державного управління. Будь-яка реформа в їх розумінні-це скорочення соціальних зобов'язань держави", - зазначив ведучий.

Лесєв додав, що завдяки подібним реформаторам українці ризикують втратити можливість їздити поїздом, адже пасажирські перевезення в "Укрзалізниці" збиткові, а вже наступного року почне діяти угода України з ЄС, згідно з якою залізнична інфраструктура буде відкрита для іноземців. При цьому в угоді прописано, що іноземні інвестори не обтяжені обов'язками дотувати пасажирські перевезення, а це означає, що вони залишаться на балансі держави.

"Зараз в державі немає бабла на закупівлю нових пасажирських складів. Це при тому, що вантажоперевезення приносять дохід. А що буде, коли держава позбудеться навіть цього активу?",- поцікавився ведучий.

Він додав, що шанси українців і далі їздити в поїздах при такому розкладі мінімальні.

Нагадавши, карантин знову посилили, прийнято жорстке рішення щодо транспорту: "Укрзалізниця скасовує...".

Як повідомляла Politeka, Укрзалізниця вирішила нахабно нажитися на пасажирах, фото: "Ціна вдвічі більша".

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