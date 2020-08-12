Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев назвал ближайшую цель Кремля

По его словам, Россия вряд ли пойдет открытой войной на Украину этой осенью. У главы РФ Владимира Путина сейчас стоит задача поглотить Беларусь. Он считает, что Путин на время оставит Украину в покое, ведь его главная цель находится в Беларуси.

Такое мнение он озвучил в интервью для украинских СМИ, передает Обозреватель.

"Вижу у Путина поставлена для Кремля задача поглотить Беларусь, эта задача мне понятна. И вижу шаги, которые совершаются для того, чтобы это произошло. В случае с Украиной я думаю, что это больше бряцание оружием. Как любят говорить в Кремле, "принуждение к миру". Они считают, что могут напугать украинскую элиту и заставить ее идти навстречу тем требованиям, которые они выдвигают в связи с особым статусом (Донбасса – прим.ред.), выборами и всем прочим, что должно произойти по Минским соглашениям", – сказал он.

Пономарев отметил, что Путин, как политик, уважает силу, и поэтому давит на Украину. В частности использует слабости Зеленского, чтобы давить на него и запугивать, ради собственных целей.

"Путин считает, что Зеленский (президент Украины – прим. ред.) – президент, который не может справиться с националистами внутри страны, что он не обладает полнотой власти, что он не в состоянии принимать единоличные решения и отвечать за соглашения, достигнутые в ходе переговоров. А раз так, то давайте мы его задавим подобными угрозами – и пусть он примет необходимые решения из страха. Либо сам качнется в сторону России, когда столкнется с массовыми протестами внутри страны", – пояснил он.

Напомним, Пономарев рассказал, почему Украину ждут проблемы после выборов президента в США.

Как сообщала Politeka, Пономарев рассказал, как украинская власть играет на руку Путину.

Также Politeka писала, что Пономарев раскрыл имя человека, который может стать преемником Путина.