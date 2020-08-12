Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка раскритиковали за вмешательство в дела Беларуси

Как передает Politeka.net, экс-глава Кабмина дал свой комментарий в интервью "Настоящему времени".

По словам Яценюка, президент Беларуси должен пойти на повторные выборы главы государства и переизбрать парламент.



Говоря о различиях между протестами в Беларуси и Украине, экс-глава Кабмина отметил: в 2014 году украинцы вышли не столько против Януковича и коррупции, сколько за европейскую интеграцию, вступление в НАТО, защиту своей независимости и целостности страны.

Украинцы бурно отреагировали на советы бывшего премьер-министра Украины президенту Беларуси. В сети буквально разнесли Яценюка, припомним его былые "заслуги" перед Украиной.

"Куля во лбу дырок наделала - теперь сквозняк", "Лучше стену дострой, а не суй свой нос в то, что тебя не касается", "Ты уже домайданился в Украине, а приплаченной Америкой патриотам не удается разрушить страну, молодцы белорусы", "Кто ты такой давать советы. Ты здесь Украину просрал", "Зеленский, почему он на свободе?", "Советник нашёлся, сначала куля в лоб", - писали недовольные украинцы в сети.

Напомним, в ночь с 11 на 12 августа жестокость силовиков и военных, разгоняющих протест мирных жителей в Беларуси, превзошла даже то, что происходило в предыдущие дни. Силовики еще при свете дня начали атаковать сигналящие машины. Они сбивали дубинками зеркала, водителей вытаскивали из салона и избивали толпой. Транспортные средства угоняли.

Напомним, пострадавшие от протестов в Беларуси рассказали, как Лукашенко "любит" народ.

Как сообщала Politeka, Лукашенко оскорбил украинцев из-за "причастности" к протестам в Беларуси.

Также Politeka писала, что разъяренный Лукашенко назвал белорусов овцами.