Главный редактор белларуского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич упрекнул Лукашенко за двуличную политику в отношении Украины
Он заявил, что нынешняя политика президента Беларуси Александра Лукашенко в отношении Украины является двуличной, поскольку он пытается усидеть на двух стульях.
Об этом он заявил в интервью одному из украинских СМИ, передает Обозреватель.
Кроме того, Протасевич подчеркнул, что Путин – преступник, а Крым – это Украина.
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"Украина – соседка Беларуси. Страна, с которой должны строиться добропорядочные отношения. Нынешняя политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием. Братья братьями, соседи соседями, но ровно до тех пор, пока у него не появляются какие-то личные интересы. Он обнимается с украинскими президентами и клянется: "Мы друзья навек". А потом летит в Россию, обнимается с Путиным и говорит: "Россияне – наши старшие братья". Да, ему нужно усидеть на двух стульях. Но пора становиться более честным, искать баланс и определяться", – сказал Протасевич.
Он также отметил, что абсолютное большинство белорусов не хотело бы объединения с РФ, не хотело бы стать частью современной Российской империи или возрождать Советский Союз.
"Поколение, которое этого хотело, повзрослело, и выросло слишком много новых поколений, которые хотят жить в свободной стране, в открытом мире, путешествовать, развиваться", – резюмировал журналист.
Напомним, Лукашенко наотрез отказался оставлять свой трон.
Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора.
Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность: "очень странные дела".