Украинская сторона может согласиться на более широкое применение русского языка на Донбассе

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил глава ТКГ в Минске Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В то же время первый президент Украины подчеркнул, что это станет возможным при условии, если это решение не будет противоречить законодательству страны.

"Если на Донбассе, в тех регионах, возникнет вопрос согласно европейских законов о языках… Мы, ссылаясь на эти законы, можем внести не вопрос государственности русского языка, а вопрос применения. Потому что в Конституции предусмотрено, что государство будет делать все для того, чтобы национальные меньшинство и, прежде всего, русское меньшинство имели право развивать и применять свой язык. Это конституционный опрос, а не придуманный", - заявил Кравчук.

Также политик отметил, что речь идет не о втором государственном языке, а только о расширенных возможностях русского.

"Можно сделать шаги по более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского закона", - добавил первый президент Украины.

Ранее известная писательница Лариса Ницой высказалась об украинском языке.

Она обвинила украинцев в том, что они слишком терпимы к высказываниям и действиям против украинского языка. При этом она "разделила на категории" украинцев, которые говорят на русском.

По ее мнению, одни нуждаются в психологической помощи, а других вряд ли изменишь.

Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка.

Как сообщала Politeka, Скрипка рассказал о последних вздохах СССР в Украине.

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