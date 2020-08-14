Может пора бы уже достроить многострадальную стену, как считаете?

Стало известно, сколько денег с бюджета выделяется на проект "Стена"

Как передает Politeka.net, соответственная информация опубликована Telegram-каналом "Бородатая бабушка".

"Помните знаменитый проект Яценюка под названием "Стена"? Конечно же помните, как о таком распиле бюджетных средств можно забыть", - напомнили авторы канала.

Согласно данным, только за первое полугодие 2020 года Госпогранслужбой было уплачено на счета "Будцентр Витязь" 36,74 млн грн.



"Директору и основателю фирмы ООО "Будцентр" Витязь" еще в 2017 году НАБУ выдвинуло подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах и подделке документов, она по-прежнему остается генеральным подрядчиком этого проекта на украино-российской границе", - отметили авторы канала, подчернув возможное его причастие к коррупции.

Кроме того, по данным телеграм-канала, это не единсвенная фирма, которая получила средства от государства.

ООО Корпорация "Укртрансбуд" - 33,38 млн грн ;

; ГП "Дирекция по строительству и обслуживанию пограничной инфраструктуры" - 27,57 млн грн ;

; ООО "Будмонтажсервис И" - 27,39 млн грн ;

; ООО "Титан Буд" - 13,29 млн грн.

"Дерибан продолжается. Ура, товарищи, ура!", - иронично заключили авторы канала.

"Европеейский вал", он же проект «Стена» - это инициатива украинских властей по демаркации границы с РФ.

19 ноября 2014 года Кабинет Министров Украины принял решение утвердить указ Петра Порошенко об одностороннем обозначении линии украинско-российской границы. Проект предусматривал сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов.

Напомним, Яценюка в плачевном состоянии доставили в больницу, пришлось держать под руки: что случилось.

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