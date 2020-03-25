Киевские власти отправили медучреждениям столицы приказ о создании специальных условий для VIP-пациентов
В приказе сказано, что особые условия будут для особых лиц, которых охраняет государство. В законодательстве Украины отмечено, что пользоваться охраной могут глава правительства, генпрокурор, а также иные высокопоставленные чиновники. Об этом пишет "Bihus.info".
Государственная охрана выделяется и тем, кого нет в списках. Поэтому бывший президент Арсений Яценюк и экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в спике.
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В списке департамента 17 больниц Киева. В каждом из них будут созданы условия для VIP-пациентов:
Палаты площадью минимум 13 метров квадратных с затемненными окнами и коммуникациями с отделениями больницы, которые изолированы от остальных помещений;
отдельный резерв медикаментов;
круглосуточный сестринский пост в палате или возле нее.
Также есть требования и к членам бригад экстренной помощи для высокопоставленных пациентов. Отмечено, что каждая бригада должна быть сформирована из врача, водителя и двоих фельдшеров, которые имеют опыт работы в учреждениях экстренной помощи от 5 лет.
Отметим, Андрей Билецкий у себя в телеграмм-канале прокомментировал ситуацию в палатами для VIP-персон:
Киевским больницам приказали создать специальные палаты для «особых пациентов». Готовятся лечить топовых «Слуг». Люди, которые привыкли лечиться исключительно за рубежом, теперь в неудобной ситуации - уехать нельзя. Необходимые VIР-палаты. А страна до сих пор без масок и без доступных тестов. За январь и февраль из Украины продали одноразовых перчаток, халатов, антисептиков, масок на 15200000 долларов.
Меньше года назад Зеленский говорил, что «каждый из нас президент». Пришло время это доказать и положить в специальные палаты простых «президентов» - всех 145 больных коронавирус украинский".
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