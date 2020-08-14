В "Слуге народа" опредилились с кандидатом в мэры Николаева. Им стала Татьяна Домбровская. Пожалеют ли николаевцы, в случае ее победы, рассказал блогер Игорь Лесев

Как передает Politeka.net, очередной выпуск программы "НеДобрый вечер" Лесева посвящен проблемам Николаева.

Нынешний мэр Александр Сенкевич запомнился горожанам по нескольким моментам.

"Такой себе по уму казак Гаврилюк, только не в Раде, а во главе полумиллионного города. Николаев ведь по потенциалу мог стать второй Одессой. А стал первой помойкой... Напомню, в 16 году Николаев три недели замерзал без отопления. А Сенкевич укатил в Страсбург на какой-то там форум и х*р забил на замерзающий город. Зато на форуме французам рассказывал, что николаевцы ленивые... А летом 18 года весь город залило нечистотами. Натуральный поток говна стекал через весь город в Южный Буг. Николаевцы должны помнить это чудесное лето. А что же в это время делал Сенкевич? Он целую неделю изображал из себя Токсичного мстителя", - напомнил Лесев.

По словам блогера, совершенно логично, что после таких "подвигов" николаевцы захотят увидеть в кресле мэра не Сенкевича, и тут вступает в свой черед Добмровская.

Оказывается, "слуга" крепко связана с Сенкевичем.

"Домбровская – это самый натуральный спойлер Сенкевича. Все его годы именно Домбровская была ближайшим бизнес-партнером Сенкевича. По николаевским меркам у нее с мужем вполне нехилый бизнес. Кто покупает айфончики в магазине «Лайм-Стор», знайте, что это ее заведение. И кто берет быстрые кредиты в сети «Ваша готивочка» - это тоже ее контора. Но самая прибыльная контора Домбровской в городе – это фирма «Карс-Клининг». Именно эта фирма год за годом выигрывает все тендеры по уборке города. Каждый год из казны города капает более 20 миллионов гривен. И без решения Сенкевича эти деньги никогда бы не капали", - прокомментировал Лесев.

Блогер раскрыл детали связи Сенкевича и Домбровской в свете грядущих местных выборов.

"Домбровской платят из городского бюджета, чтобы Николаев оставался городом-помойкой. И платит не кто-нибудь, а Сенкевич. Вы понимаете эту комбинацию? Сенкевич очень хочет переизбраться. А чтобы переизбраться, ему нужен мусорный кандидат. Персонаж, который за счет рейтинга партии способен выскочить во второй тур. И персонаж, который в силу своей местной истории, проиграет там кому угодно. Знаете как это все называется? Политическая проституция на взаимовыгодных условиях", - подытожил блогер.

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