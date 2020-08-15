Решение Беларуси отдать "вагнеровцев" России неприемлемо в дружественных межгосударственных отношениях

Такое заявление президента Украины Владимира Зеленского опубликовали на его официальном Телеграмм-канале.

Отмечается, что действия Беларуси, на взгляд президента, странные и некорректные. Он отметил, что Украина никоим образом не вмешивалась во внутренние процессы в Беларуси. Стоит отметить, что в своей текстовой речи Зеленский буквально сорвался, ведь написал большую часть текста заглавными буквами, чего обычно не бывает в официальных заявлениях.

"ЛЮДЕЙ, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины – прежде всего Украины – ДЕМОНСТРАТИВНО отдать третьей стороне. Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий», - заявил глава государства.

Как стало известно, «вагнеровцев», задержанных в Беларуси, таки отдали российской стороне, хотя и была просьба выдать задержанных граждан Украины украинским правоохранителям. Известно, что белорусская сторона проигнорировала обращение. У президента подчеркнули, что решение Беларуси несправедливо, а последствия такого решения будут трагическими. Фактически, заявление предназначено для президента Беларуси Александра Лукашенко.

"ВАГНЕРОВЦЫ" ВСЕ РАВНО ВЕРНУТСЯ К СВОЕМУ ПРИВЫЧНОМУ ЗАНЯТИЮ – РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВОЙНЫ. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют», - отмечается в сообщении.

Напомним, что Зеленский срочно обратился к украинцам, ситуация серьезная: "Хочется, чтобы не было жертв".

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