Президент України Володимир Зеленський порадив співвічизникам утриматись від поїздок до Білорусі, допоки обстановка в країні не буде стабілізована

Як передає Politeka з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час брифінгу в Борисполі.

Також глава держави заявив про проведення з білоруською стороною переговорів щодо повернення затриманих на території країни громадян України.

За словами Зеленського, МЗС України вже з'єдналося з білоруською стороною - відомо, що там затримано троє українців.

"Зараз ведуться переговори. Ми хочемо наполегливо, щоб нам повернули наших громадян в Україну", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що "хочеться, щоб не було смертей, ніхто не постраждав", і щоб влада "дійсно знаходила діалог зі своїм, саме своїм суспільством".

Втім, Зеленський визнав, що ситуація в Білорусі залишається складною і нестабільною.

"Але поки що те, що ми з вами бачимо - ми бачимо, що там складна, нестабільна, серйозна ситуація", - наголосив Зеленський.

Він також порадив громадянам України не їздити до Білорусі через ризик затримання.

"І я б зараз радив українцям через ті випадки, що наші люди там затримані, утриматися від поїздок до Білорусі, поки не встановиться більш-менш стабільна ситуація", - зазначив він.

Коментуючи переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську, Зеленський зазначив, що не знає, чи вплинуть протести у Білорусі на подальші зустрічі ТКГ.

Нагадаємо, Зеленський вирішив влаштувати концерт замість параду на День незалежності: "Як за часів КПРС".

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