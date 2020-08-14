Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, повідомляти Politeka.

На його думку, Лукашенка не можна вважати президентом, оскільки в Білорусі не було демократичних виборів.

"Лукашенко більше не є законним лідером Білорусі. Не думаю, що ми як і раніше можемо називати його легітимним, оскільки в Білорусі немає вільних демократичних виборів",-сказав Науседа.

Також політик попередив не вдасться мирним шляхом вирішити кризову ситуацію в країні, що проти Білорусі можуть ввести санкції.

"Якщо ми будемо пасивно спостерігати за тим, що відбувається, Білорусь, можливо, буде повністю інтегрована до складу Росії. Ми – не тільки Литва, але і весь Євросоюз – зацікавлені в тому, щоб Білорусь була стабільною, демократичною і суверенною державою", – додав Гітанас Науседа.

Politeka писала, що Білорусь на сьогоднішній день сильно страждає і шукає рішення з дуже непростої ситуації. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Кожен день трапляються ексцеси. Зокрема, з нашими громадянами, опинилися в цей непростий час в сусідній країні. Але є і хороша новина. Сьогодні, після наших наполегливих дій, були нарешті звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Реуцький і Оксана Альошина", - повідомив глава держави.

За його словами, ці правозахисники і журналісти були незаконно затримані ще 12 серпня.

У Білорусі тривають акції протесту, які розгорілися після шостої перемоги на президентських виборах Олександра Лукашенка.

До людей, які виходять на вулиці міст і протистоять силовикам, ризикуючи життями і здоров'ям, почали приєднуватися працівники білоруських підприємств. З 11 серпня страйк оголосили працівники сфери транспорту, торгівлі, банків та IT-сфери. З четверга, 13 серпня, такі протести набули масового характеру, і по всій країні тисячі співробітників найбільших підприємств кидають роботу і виходять на акції на підтримку протестувальників.

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