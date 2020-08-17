Мэр Киева Виталий Кличко выделил еще 200 милн грн из горбюджета компании “смотрящего” Дениса Комарницкого, несмотря на все связанные с ней скандалы

Очевидно, что эту сумму Кличко с Комарницким хотят “распилить”, полагает блогер и политический эксперт Кирилл Сазонов.

"Вообще Кличко не позавидуешь, конечно. Нардеп Дубинский в мэры Киева не идет, но все бюджетные движения отслеживает очень жестко. Меня сложно обвинить в симпатиях к этому влиятельному нардепу, но если он вцепился - намертво. Казалось бы, линия поведения для мэра за два месяца до выборов очевидна. Быть святее Папы Римского. Хотят найти компромат оппоненты? Пусть поднимают архивы. Но, нет. Кличко работает в привычном ритме, а любое движение денег попадает под микроскоп журналистов. И вот Дубинский пишет, что "Одиозная прокладка ЭкоБудТрейд Комарницкого продолжает вымывание денег из бюджета Киева". Еще 200 млн. И даже прикладывает соответствующую выписку”, - написал Сазонов в своем Facebook.

Он подчеркнул, что еще 200 млн гривен выделяется на фирму, которую связывают с Комарницким, несмотря на все скандалы, которые окружают ее в последнее время!

“Указанная “прокладка” Комарницкого засветилась уже не в одном журналистском расследовании. О том, что через эту фирму Кличко с Комарницким пилят миллиардные бюджеты на Подольско-Воскресенском мосту и строительстве участка Окружной дороги сняли несколько сюжетов журналисты-расследователи, такие как Денис Бигус и Евгений Куксин. Эта же компания совсем недавно засветилась в скандале с вантами Подольского моста, за которые она, будучи генподрядчиком, не расплатилась с субподрядчиком. А чтобы скрыть недостачу сотен миллионов, которые из бюджета на “ЭКО-БУД-ТРЕЙД” поступили, а вот от нее к подрядчику нет, на нее натравили полицию. Этот скандал с последствиями и после выборов не затихнет, о чем они думают?!” - возмутился эксперт.

По его мнению, у мэра может быть сразу несколько причин продолжать выделять бюджетные средства “смотрящему”.

“Странно, что все эти скандалы и зашквары совершенно не смущают нашего мэра. И он влегкую санкционирует выделение еще 200 млн грн. Потому что выборы скоро и деньги нужны? Ну, а распилить на двоих еще 200 миллионов из бюджета (то есть, украсть у киевлян) - милое дело. А почему мэр может себе позволить не обращать внимание на обвинения, в коррупции, на все факты, доказательства? Да потому что правоохранители на них по какой-то причине не реагируют. Нет публичной позиции ГБР, прокуратуры, НАБУ. Дела вроде как и расследуются - недавно нардеп Лерос даже документ соответствующий опубликовал. Но что там на самом деле происходит - никто не знает. Пока все выглядит как попытка “замять и слить”. И самоуверенность, даже наглость Кличко в данной ситуации - тому еще одно подтверждение”, - резюмировал Кирилл Сазонов.