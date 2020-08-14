На пятый день разгона общенациональных протестов в Беларуси против победы на президентских выборах Александра Лукашенко появились необычные кадры

После силовых разгонов и зверств ОМОНовцев, избивающих участников протестов, в сети появилась информация о бойце, который сложил щит. Реакция белорусов бесценна.

"Военный опустил щит перед демонстрантами на площади Независимости. Девушки бросились его обнимать!", - телеграм-канал TUT.BY поделился кадрами трогательного момента.

Также появились данные о других правоохранителях, "сдавшихся" под натиском народного гнева.

"На площади Независимости сейчас. Стражи порядка стали возле Дома правительства и опустили щиты. Митингующие встретили это овациями, подходят к бойцам, обнимают их и дарят цветы", - сообщает телеграм-канал Sputnik Беларусь.

Ранее мы рассказывали об инициативе украинских активистов в Одессе. В сети появилось видеообращение к белорусам на разных языках – украинском, русском, белорусском. Активисты заявили, что Одесса поддерживает протесты в Беларуси и проведение там честных выборов. Люди убеждены, что сейчас у них такое же положение, что пережила Украина в 2014 году.

«Одесса с вами, Украина с вами», - говорят активисты.

Тем временем не утихает обсуждение шаткого положения Лукашенко, который может повторить судьбу бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича.

Журналистка и жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман на своей странице в соцсети отметила, что в недавнем интервью Лукашенко акцентировал на том, что никогда не повторит судьбу украинского президента и не убежит.

"Из всех лидеров разных стран Лукашенко, сознательно или нет, уже тогда примерил на себя биографию именно Януковича. И сейчас он совершает его же роковые ошибки", - считает журналистка.

Бацман подчеркнула, что в свое время Янукович избиением студентов получил настоящий массовый Майдан - и теперь президент Беларуси зверствами силовиков спровоцировал людей выходить на протесты и забастовки.

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