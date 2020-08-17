Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы устала от войны в Донбассе

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отметил, что слушает российского президента и министра иностранных дел и якобы это чувствует.

Такое заявление он сделал в интервью для издания "Сегодня".

По его словам, "российские матери, чьи сыновья гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские". Он также отметил, что слушает российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел и якобы чувствует: "россияне хотят, чтобы на Донбассе был мир".

"Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял до деталей, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут и сражаются на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские. Поэтому войне не может быть продолжения. Ее надо завершать миром", – отметил Кравчук.

Также Кравчук подчеркнул, что если Россия не готова будет идти на уступки украинской стороне, то Украина будет вынуждена отказаться от Минского процесса.

"Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят "нет"... Ну что ж, тогда, по крайней мере я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы", – резюмировал он.



Напомним, Звиробий накинулась на Кравчука, не обошлось без оскорблений.

Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук заявил о готовности вести переговоры с боевиками "Л/ДНР".