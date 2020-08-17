Президенту Украины Владимиру Зеленскому подожгли автомобиль

Как сообщает Politeka, об этом глава государства сообщил на своем Telegram-канале.

Так, сообщается, что данный инцидент произошел еще шесть лет назад - в декабре 2014 года неподалеку от дворца "Украина" в Киеве.

Зеленский рассказал, что тогда неизвестные сожгли его авто, и полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников.

"Надеюсь, что и в этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы", - говорится в сообщении Зеленского.

Он также отметил, что его творческая деятельность "всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти", что неоднократно создавало коллективу определенные проблемы.

"От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" – до прослушивания, слежки, реальных преград и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве любая критика власти влекла за собой преследование или запугивание", - заверил Зеленский.

Как известно, ранее появилась информация о поджоге авто журналиста программы "Схемы". В редакции считают, что это была "месть" за материал, в котором сообщалось о нарушении правил дорожного движения кортежем президента Украины Владимира Зеленского. Стоит отметить, что авто было сожжено "дотла", и восстановлению уже не подлежит.

Напомним, журналисту "Схем" отомстили после расследования нарушений Зеленского, фото: "устроили слежку и...".

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