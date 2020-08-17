Україна повинна негайно розірвати відносини з режимом Олександра Лукашенка, і на це є три причини

Як передає Politeka, про це написав на своїй сторінці в соцмережі український журналіст Юрій Бутусов.

За словами Бутусова, по-перше, Лукашенко незаконно захопив владу в Білорусі. Президент України Володимир Зеленський "може сам особисто дружити з Лукашенком, але не має права так ганебно представляти інтереси України, відмовляючись називати своїми іменами те, що відбувається".

Журналіст наголосив, що Україна фактично вже шість років бореться за свою свободу. При цьому сьогодні Польща і країни Балтії виступили на захист демократії і в підтримку народу Білорусі, тоді як керівництво України, яка так болісно страждала під час Революції, ухиляється від солідарності з нашими союзниками.

"Замість однозначного засудження Лукашенко, ми чуємо від президента Зеленського і МЗС набір боягузливих обтічних слів, мета яких - не посваритися з одним з найогидніших тиранів Європи", - написав Бутусов.

Друга причина, за словами журналіста, полягає в тому, що Лукашенко видав в РФ 32 терористів (бойовиків "ЧВК Вагнера", - ред.), запит на екстрадицію яких за вчинення ними осіб тяжких злочинів було направлено Україною.

"Тобто вони вбивали українців, підозрюються, але Лукашенко вирішив захистити злочинців від нашого правосуддя, від покарання за кров і вбивства. Причому не зрозуміло на якій підставі в Росію видали 9 громадян України", - написав Бутусов.

Третя причина, як наголосив журналіст, полягає в тому, що Лукашенко заявив, що в будь-який момент на територію Білорусі він запросить російські війська.

"Тобто по суті Лукашенко відмовився від будь-якої незалежності і самостійності і показав - Білорусь - військовий плацдарм Путіна, який може бути використаний проти України", - наголосив Бутусов.

Як відомо, протести у Білорусі розпочалися в ніч з 9 на 10 серпня, коли члени виборчих комісій почали оголошувати попередні резльтати виборів, згідно з якими Лукашенко нібито одержав абсолютну перемогу. Громадяни Білорусі впевнені, що на виборах не обійшлось без фальсифікацій, тому вийшли на вулиці з протестами. Лукашенко намагається придушити протести, застосовуючи проти громадян країни ОМОН, міліцію, внутрішні війська і т.д. Сотні людей зазнали тортур, багатьох затримали, а також є інформація щонайменше про двох загиблих.

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