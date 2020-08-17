Европейские страны вряд ли пойдут на секторальные санкции в отношении Беларуси

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучила российский политолог, доктор исторических наук Лилия Шевцова, передает Politeka.

И произойдет это, считает она, вовсе не из-за страха перед Россией, а потому, что эти санкции могут привести к коллапсу белорусской экономики.

"Кто будет вытаскивать Беларусь из пропасти?", – задает риторический вопрос Шевцова.

"Озверевший батька, отдавший мирное население на растерзание карателям, заставил западное общество содрогнуться, а западный истэблишмент заговорить жестче. Лукашенко из партнера европейцев стал для них Белорусским Мясником", – заявляет политолог.

Также эксперт напомнила, что Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция и Германия потребовали коллективного ответа Евросоюза на события в Беларуси.

"О том, что такой ответ последует, стало очевидно, когда канцлер Меркель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали к санкциям против тех, кто нарушил права личности в Беларуси", – пишет ученый.

По ее словам, министры приняли решение о введении санкций против Лукашенко и его окружения.

"Юридические детали будут оглашены 25-26 августа на министерском форуме в Берлине", – добавила Лилия Шевцова.

Politeka сообщала, что визит президента Александра Лукашенко на Минский завод колесных тягачей обещает стать самым скандальным по части циничных заявлений. Так, выступая перед рабочими, сначала он заявил о том, что никуда не уйдет со своего поста, как бы народ не протестовал, а затем и вовсе оправдал силовиков, которые устроили пытки задержанных белорусов в центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

"Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно… На Окрестила 2500 или 2000 (задержанных), чтоб вы знали. На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина бросался на ментов. Вы знаете кто?", – заявил Лукашенко.

Военные учения Беларуси могут послужить поводом для военного вторжения РФ в эту страну. Такое мнение озвучил известный украинский журналист Алексей Братущак.

По его словам, президент России может ввести войска в Беларусь лишь при наличии серьезного на это повода.

"Массовые выступления против Лукашенко – не повод. Западу этот повод не продать. Новых санкций за оккупацию Беларуси Путин точно не хочет", – объяснил Братущак.

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