Военных учений в регионе нет, а это значит...

У Путина решили помочь Лукашенко и отправили в Беларусь военную технику

Колонну из автозаков, легких бронеавтомобилей и другие авто заметили на дороге «Санкт-Петербург – Псков», передает «Диалог.UA».

Техника ехала в сторону белорусской границы.

В пресс-службе Западного военного округа, подразделения которого дислоцируются в Ленинградской области, открестились от нее, заявив, что она не состоит у них на вооружении.

В свою очередь пользователи социальных сетей предполагают, что грузовики «Урал» и прочая техника, замеченная на дорогах Ленинградской области, возможно, принадлежит Росгвардии и является очень плохим предвестником дл белорусов. Похоже, что Россия решила предоставить «братскую помощь» и подавить протестное движение в Беларуси.

Учитывая, что в районе, куда едут машины, никаких военных учений нет, эта версия более чем вероятна.

Не стоит забывать и о том. что президент Беларуси Александр Лукашенко уже пригрозил народу попросить помощи у Владимира Путина, если они не прекратят протесты.

Не исключено, что скоро на улицах белорусских городов могут появиться «вежливые люди», привлечь которых так рьяно рекомендовала одна из главных пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян.

Ранее украинский политолог Александр Кочетков написал о том, что шансов на победу у протестующих белорусов практически нет.

Он отметил, что в Беларуси, в отличие от Украины, не протестуют по поводу того, в каком направлении двигаться стране – к Европе или к России.

«Подавляющей части белорусского общества российский путь представляется оптимальным. В Беларуси протестуют лишь против наглого искажения результатов голосования», – пояснил он природу бунта.

Напомним, Тихановская оказалась резервным вариантом для Кремля, скандальное заявление.

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