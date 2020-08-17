В Беларуси рабочие Минского завода колесных тягачей не дали Лукашенко выступить с речью и выкрикивали в его адрес: "Уходи!"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на белорусские СМИ.

Так, сообщается, что Лукашенко покинул территорию завода МЗКТ в Минске на вертолете, так и не встретившись с основной массой рабочих этого и других заводов, которые специально подошли к предприятию.

В ходе встречи с частью собравшихся Лукашенко заявил, что "никогда вы не дождетесь от меня, чтобы я под давлением что-то сделал", и что "их (повторных выборов, - ред.) не будет".

На такие слова работники завода ответили скандированием "уходи!".

По данным белорусских СМИ, ранее работники МЗКТ, которых собрали на площадке на территории предприятия, сообщили, что Лукашенко не вышел для общения с ними.

"Всех согнали на площадку, а он в цеху вещает перед группой людей. Выбрали утром, я так понимаю", - сказал один из работников.

Также работники завода раскритиковали Лукашенко за то, что он боится граждан своей страны.

"Если народ его избрал, чего он боится? Зачем весь этот цирк с охраной, вертолетом и обзорами? Это же его страна, его люди. Мы выходим к нему не боясь, почему он боится нас, свой народ?",- сказал один из работников завода.

Также белорусские СМИ сообщили, что на МЗКТ приехал не только Александр Лукашенко, но и его младший сын Николай.

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