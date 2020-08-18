Украинский продюссер Игорь Кондратюк резко высказался о действиях президента Украины Владимира Зеленского

В частности, он оценил в разговоре с журналистами издания «Комментарии» кадровую политику Владимира Зеленского, который с самого начала своего президентства начал привлекать к управлению государством представителей шоу-бизнеса.

По словам продюсера, лично он видит это так, будто из совсем случайных людей, которых даже не проверяли на наличие чувства юмора, при Зеленском составили политическую команду из случайных людей, и выставили на «Лигу смеха». Понятно, что выступление вряд ли будет смешным, и такая команда, скорее всего, проиграет.



«В социальный лифт при Зеленском преимущественно сажают знакомых людей. Это вам ничего не напоминает? Помните, после избрания президентом Украины Януковича ходила шутка: в Донецкой области людей ловят на улицах - и посылают в Киев работать на государственных должностях? Время покажет, какой процент «новозеленых» чиновников останется в политике», - заявил Кондратюк.

При этом сам Кондратюк убежден. что «кухарка не может управлять государством, не имея знаний и должной подготовки».

Также ранее сообщалось, что Игорь Кондратюк заявил, что Украина в геополитическом измерении должна двигаться подальше от страны-агрессора России, не оглядываясь на восток. Однако нынешняя власть в этом вопросе все еще "топчется на месте", потому что политики или неразумные, или продажные.

Напомним, Кондратюк раскрыл суть "русской души" среди артистов.

Как писала Politeka, Кондратюк резко прошелся по украинским гастролерам в РФ.

Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.