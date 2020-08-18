Подольский районный суд Киева встал на сторону владельца вант Подольско-Воскресенского моста, признав, что обыски и изъятие документации в его офисе были проведены незаконно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и блогер Михаил Шнайдер.

Напомним, что речь идет об обысках в офисе ООО "Инжиниринговая мостовая Компания",проведенных Нацполицией провели на позапрошлой неделе. Эта фирма является субподрядчиком на строительстве Подольско-Воскресенского моста и помимо прочего за свой счет закупила часть вант для него.

“Обыски были инициированы мэром Киева Виталием Кличко с целью не выплачивать более 200 млн грн долга перед компанией. Эти деньги

городской голова выделил из бюджета генподрядчику - фирме “Эко-Строй-Трейд”, той самой фирме, которую связывают со "Смотрящим" - Денисом Комарницким.

Указанная сумма до субподрядчика так и не дошла, за ванты с ним так и не расплатились, и он забрал их на собственный охраняемый склад, с целью избежания порчи имущества”, - сообщил блогер.

Кроме того, по его словам, очевидцы говорили, что полиция проводила обыски в офисе ИМК незаконно, не имея на то судебного решения. И вот 12 августа суд отказался легализовать эти обыски и признал, что они были проведены незаконно.

“Кроме того, как сообщают те же знающие люди, Киевское управление госбюро расследований 13 августа открыло уголовное производство по факту незаконного изъятия документации из офиса ООО "Инжиниринговая мостовая Компания" и вант для Подольского моста с его склада. Проводившим изъятия полицейским Подольского УП ГУНП в Киеве и должностным лицам ГУ НП в Киеве инкриминируется ст. 365 ч. 3 УК ("Превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, приведшее к тяжким Последствиям"). И это однозначно правильно - потому что полицейские при обысках явно превысили полномочия и действовали явно НЕ ПО ЗАКОНУ”, - резюмировал Михаил Шнайдер.