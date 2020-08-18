После подавления протестов в Беларуси у Лукашенко могут признать украденный у Украины Крым российсим

Такое мнение высказал политолог Александр Шпаковский, близкий к администрации президента Беларуси. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«В уличную политику вернулся и Лукашенко. Пожалуй, впервые с 1994 года. Для его электората это был ядерный заряд. Названы конкретные враги: Польша, Литва и "примкнувшее к ним руководство Украины". В целом Запад. Думаю, признание Крыма - это вопрос времени и некоторых договоренностей с Москвой», – говорится в сообщении.

В свою очередь коллега Шпаковского, сооснователь «Украинского института будущего» Юрий Романенко советует не бояться такого поворота событий, поскольку, уверен он, нам есть чем ответить.

«Лукашенковские эксперты там пугают, что признают Крым и Южную Осетию. Да Украина признает Тихановскую президентом. Всего-то делов», – – написал он у себя в телеграмм-канале.

Ранее Романенко предупреждал белорусов о том, что их ждет в ближайшем будущем. Это большие потрясения и ухудшение уровня жизни.

Но именно такова плата за диктатуру и косность президента Александра Лукашенко, который за 26 лет у власти не сумел модернизировать страну, а сейчас пытается сохранить кресло силовым подавлением желающего перемен и развития народа.

Прогнозируя грядущие потрясения, политолог отмечает, что никаких вариантов, кроме устранения Лукашенко, не осталось. Он проводит параллели с Украиной, где в свое время после зверского избиения людей в конце осени-начале зимы 2013 года не могли не устранить Януковича. Это обернулось потерей территорий и войной с Россией. И если Украина поняла и приняла тот факт, что страдания и беды на пути крушения старой и недееспособной системы неизбежны, и получила шанс, то Беларуси это только предстоит.

Напомним, Невзоров высмеял выступление "картофельного диктатора" Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Лукашенко представил к награде белорусских силовиков.

Также Politeka писала, что у Лукашенко перешли к прямым угрозам бастующим рабочим.