Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что добровольно не уйдет со своего поста, и случится это только в том случае, если его убьют

Однако еще восемь лет назад риторика бессменного главы государства была совсем иной, напоминают в блоге «Мид Роисси».

Здесь опубликовали архивную видеозапись, в которой Лукашенко рассказывает о своей готовности по первому требованию сограждан уйти в отставку.

Время напомнить, что было сказано в 2012 году:



pic.twitter.com/2PtC8HfGxd — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) August 17, 2020

«Я пожизненно не буду за эту должность держаться. Как только народ откажется от моих услуг, я портфель под мышку – и уйду», – заявляет глава государства.

Однако, как показали события последних недель, так просто отказываться от власти он не собирается и ни о каком уходе даже не помышляет.

«Все диктаторы одинаковые», «М*азь усатая. Они все обещают свалить, да только как до дела доходит, держатся за эту власть до последнего.Оторвать голову таракану, сунуть в портфель, и отправить на все четыре стороны», «Найдите его портфель немедленно!!!!!!! Человек портфель потерял, помогите найти и пусть пи*дует», «Да, да! Забыл, куда портфель положил?», «Знакомая песня. Наш Путя - один в один. Это ещё раз доказывает, что власть – это наркотик, а некогда либеральный вождь подсаживается на этот наркотик, и поэтому нужны строгие и чёткие законы, прописывающие сроки, ограничения и наказание за невыполнение их», «Беларусы, дайте ему уже портфель под мышку и покажите, где дверь!», «Проверьте портфель, он с деньгами...», «Портфель, видимо, пустил корни», – негодуют под публикацией.

Тем временем протестные акции на десятый день после выборов набирают обороты.

Напомним, у Лукашенко перешли к прямым угрозам бастующим рабочим.

Ранее Politeka сообщала, что белорусов, поддержавших Лукашенко на митинге в Минске, жестоко обманули.

Также Politeka писала, что Лукашенко вытер ноги об интересы Украины.