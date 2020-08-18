Как вам такое решение Лукашенко?

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил 300 силовиков за «За безупречную службу»

Как передает Politeka.net, соответственный указ появился на юридическом портале Беларуси.



Отмечается, что медали получили сотрудники Министерства внутренних дел. Указ датирован 13 августа, после трех дней жестких разгонов протестующих.



Подчеркивается, что сотрудники МВД награждены медалями "за безупречную службу" первой, второй и третьей степени.

Таким образом Лукашенко посылает важный знак всем силовикам, в духе "я от вас не отвернусь, вы нужны стране".

Напомним, что 17 августа Лукашенко объяснил избиения задержанных протестующих их агрессией в сторону правоохранителей. По его словам, граждан били, так как они «сами бросались на ментов».

Ранее мы сообщали, что работники крупнейших белорусских предприятий объявили забастовку, остановив даже работу шахт и доменных печей, что всерьез встревожило президента Александра Лукашенко.

Напомним, Лукашенко вытер ноги об интересы Украины: "отныне Минские соглашения невозможны".

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