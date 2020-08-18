Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, срочно созвонился с российским президентом Владимиром Путиным

Как сообщают белорусские СМИ, об этом сам Лукашенко рассказал во время совещания с Советом безопасности страны. По его словам, он провел очередной разговор с Путиным, после чего привел боевые войска на западных границах страны в полную боевую готовность. Лукашенко заявил, что таким образом реагирует на действия западных стран.

По словам политика, многие из сограждан расценили этот шаг как нагнетание обстановки, но лично он так не считает.

«Думаю, что (вчерашний вечер, особенно ночь) вы убедились в том, что здесь не нагнетание обстановки, а была точная и правильная реакция. Надо было раньше нам это учитывать и иметь в виду», - отметил он.

Как известно, в своих выступлениях Лукашенко не раз заявлял, что протесты в Беларуси координируются не только внутри, но и извне. Он убежден, что все происходящее – спланированная акция. Кроме этого, политику не понравилась реакция западных стран, многие из которых, по его словам, даже не знают, где находится Беларусь.

Добавим, что Лукашенко дал добро силовикам задействовать спецназ для наведения порядка в стране.

Напомним, что Лукашенко разразился перед белорусами "страшилками" об Украине: «Будете стоять на коленях».

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления: "Откровенно отвязанные...".

Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в сторону работников завода: "Никто с вами возиться не будет".