Алексанр Лукашенко пригрозил разобраться с противниками действующей власти

Слова президента Беларуси передает издание "Белта"

Лукашенко выразил уверенность в том, что "власть никогда не падет".

"Они (противники действующей в Беларуси власти. - ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - отметил Лукашенко.

Также он высказал свою озабоченность на границе Беларуси и подчеркнул, что президент РФ разделяет его переживания.

"Но если сложится момент, что дальше терпеть не нужно… Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там - заварушка эта - не напрасно", - заявил Лукашенко.

Напомним, что за последнее время Лукашенко и Путин провели четыре телефонных разговора.

Они пришли к соглашению, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.

Стоить отметить, что белорусов возмутило намерение Лукашенко привлечь к ситуации Россию, поскольку Путин может использовать протесты для оккупации части страны по принципу украинского Донбасса.

Ранее политолог Александр Шпаковский, близкий к администрации президента Беларуси, озвучил мнение, что после подавления протестов в Беларуси у Лукашенко могут признать аннексированный у Украины Крым российским.

По его словам, это "вопрос времени".

Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность: "надо было раньше нам…".

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления: "откровенно отвязаны...".

Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в сторону работников завода: "никто с вами возиться не будет".



