Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, терміново здзвонився з російським президентом Володимиром Путіним

Як повідомляють білоруські ЗМІ, про це сам Лукашенко розповів під час наради з Радою безпеки країни. За його словами, він провів чергову розмову з Путіним, після чого привів бойові війська на західних кордонах країни в повну бойову готовність. Лукашенко заявив, що таким чином реагує на дії західних країн.

За словами політика, багато зі співгромадян розцінили цей крок як нагнітання обстановки, але особисто він так не вважає.

"Думаю, що (вчорашній вечір, особливо ніч) ви переконалися в тому, що тут не нагнітання обстановки, а була точна і правильна реакція. Треба було раніше нам це враховувати і мати на увазі», - зазначив він.

Як відомо, у своїх виступах Лукашенко не раз заявляв, що протести в Білорусі координуються не тільки всередині, але і ззовні. Він переконаний, що все, що відбувається – спланована акція. Крім цього, політику не сподобалася реакція західних країн, багато з яких, за його словами, навіть не знають, де знаходиться Білорусь.

Додамо, що Лукашенко дав добро силовикам задіяти спецназ для наведення ладу в країні.

Нагадаємо, що Лукашенко вибухнув перед білорусами "страшилками" про Україну: "будете стояти на колінах".

Як повідомляла Politeka, Лукашенко накинувся на своїх опонентів, полилися образи: "відверто відв'язані...".

Також Politeka писала, що Лукашенко вибухнув погрозами в бік працівників заводу:"ніхто з вами возитися не буде".