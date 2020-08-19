Первый президент Украины Леонид Кравчук неоднозначно высказался о событиях в Беларуси

В частности он заявил, что Александр Лукашенко не сам пришел ко власти в Беларуси – его избрал народ. И хотя белорусы говорят о нарушениях на выборах, украинский политик якобы об этом ничего не знает.

Такое мнение он высказался в интервью пропагандистскому росСМИ "RT на русском".

"Поэтому я скажу так: белорусский народ – мудрый. Он показал и вчера, и сегодня показывает, что стремится к порядку, демократии и свободе, и что он этого добьется сам, своими силами и возможностями. И никому – ни России, ни Украине, ни любому государству – вмешиваться в это нельзя", – сказал Кравчук.

Глава украинской стороны на переговорах по Донбассу в Минску подчеркнул, что и Украина, и сам он должны вести свою работу так, чтобы уважать белорусский народ, "ничего не меняя". На вопрос российских пропагандистов о том, считает ли он выборы в Беларуси демократичными, политик заявил, что не может судить об этом, так как "не был там".

"Лукашенко не сам пришел к власти. Его избрал белорусский народ. Они говорят, что там были нарушения. Но я этого не знаю… Слушаю средства массовой информации. Одни говорят так, другие по-иному. Я не участвовал там, не был наблюдателем. Поэтому не могу оценивать", – заявил Кравчук.

Напомним, Кравчук заявил о готовности наладить связь с ОРДЛО.

Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук заявил о готовности вести переговоры с боевиками "Л/ДНР".