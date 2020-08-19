Президент Беларуси Александр Лукашенко, напуганный протестами против фальсификации результатов выборов, все чаще звонит российскому коллеге

Если ранее «батька» заявлял о том, что Россия, в случае чего, готова оказать военную поддержку, если войска НАТО приблизятся к границам Беларуси, то сейчас, похоже, решил использовать Владимира Путина в качестве посредника в переговорах с Западом. Там, как известно, не спешат признавать результаты выборов и сомневаются в победе бессменного главы государства.

Как сообщает телеграмм-канал «tv360ru», Александр Лукашенко во время телефонного разговора с Путиным попросил того передать Ангеле Меркель просьбу «не вмешиваться в дела Белоруссии».

По мнению белоруского политика, он не видит необходимости в разговоре с канцлером Германии, поскольку, скорее всего, эффект от него будет отрицательным.

ПО информации журналистов, это уже третий сеанс связи первых лиц двух государств за последние несколько дней.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко выразил уверенность в том, что "власть никогда не падет".

«Они (противники действующей в Беларуси власти. - ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть», - отметил он.

Также он высказал свою озабоченность на границе Беларуси и подчеркнул, что президент РФ разделяет его переживания.

«Но если сложится момент, что дальше терпеть не нужно… Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там - заварушка эта - не напрасно», - заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность.

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления.

Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в сторону работников завода.